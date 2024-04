Gilardino alla Fiorentina? Il Genoa studia la strategia per trattenerlo un altro anno

Non è un mistero che il nome di Alberto Gilardino sia uno dei più gettonati per la panchina della Fiorentina, nell'ottica di sostituire Italiano in caso di separazione a fine stagione. L'ex attaccante viola ha fatto molto bene in Liguria, portando il Genoa in Serie A e salvandolo con grande tranquillità in questa stagione.

Rinnovo e stipendio raddoppiato

Proprio per questo il club rossoblù vorrebbe provare a trattenerlo almeno un altro anno. L'intenzione - scrive Tuttosport - è quella di offrire a Gilardino un rinnovo di contratto, aumentando lo stipendio attuale fino a raddoppiarlo. Il Genoa inoltre punta sul fatto che i giocatori migliori, eccezion fatta probabilmente per Gudmundsson, dovrebbero rimanere tutti nella prossima stagione.