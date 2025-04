Hummels torna sul suo esordio 'horror' contro la Fiorentina: "Fu l'inizio di stagione peggiore possibile"

Mats Hummels, difensore della Roma, ha rilasciato un'intervista al canale YouTube di Lega Serie A, affrontando anche il difficile esordio sul campo della Fiorentina, quando la Roma perse 5-1 e il tedesco si fece autogol. Questo l'estratto delle sue dichiarazioni.

“I miei primi mesi a Roma sono stati un periodo molto difficile a livello personale e di squadra, giocavamo male e non vincevamo molto. Io poi non giocavo molto, ma mi allenavo duramente perché il mio momento sarebbe arrivato prima o poi. L'esordio a Firenze poi si è rivelato molto amaro, per fortuna il mio autogol non ha inciso sul risultato, dato che la partita era già persa, ma è stato il peggior inizio possibile”