L'ex giocatore della Fiorentina Lulù Oliveira ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista della gara con il Milan: “I rossoneri non sono quelli di inizio campionato, però i viola non devono pensare alle assenze di Leao e Giroud. Il bello del calcio è che te la puoi sempre giocare anche con chi sulla carta è superiore, e poi domani sarà un'occasione importante per entrambe le squadre”.

E poi: “Dopo l'ultima sosta la Fiorentina perse tre punti importanti contro l'Empoli. Ecco, quelle sono le partite in cui devi dimostrare di essere diventato una grande squadra. I viola non hanno bisogno di Nico o Bonaventura, ma di tutto il gruppo. Se il gruppo è solido e in salute, alla lunga può fare la differenza”.