Berardi continua la sua stagione a parte, Dionisi: "Non ci sarà neanche a Napoli"

In attesa forse di andarsene o forse di rimanere per l'ennesima volta, Domenico Berardi intanto salterà anche la seconda gara a Napoli, come confermato in conferenza dal tecnico Dionisi:

"Me l'aspettavo come prima domanda, non mi cogli impreparato. Domenico si è allenato con la squadra ma abbiamo valutato di non portarlo vista la condizione. Sarà sicuramente disponibile alla prossima al 100%, però ho e abbiamo ritenuto di non portarlo domani per farlo allenare in funzione della prossima".