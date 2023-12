Il commento a Sky Sport da parte del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano: "Oggi è stata un qualcosa di straordinario perché a inizio secondo tempo abbiamo adottato un sistema che ogni tanto in allenamento proviamo ma non c'era mai stata la possibilità di attuarlo. Il Monza stava iniziando a venire fuori ma abbiamo tirato fuori l'orgoglio e il carattere, ringrazio i ragazzi perché ci volevamo regalare un Natale sereno, godendoci una classifica che ora diventa bellissima.

E' temibilissimo il Monza quando inizia a trovare ampiezza, a cambiare gioco e mandare tanti uomini in area di rigore. Abbiamo pensato che fosse una situazione da attuare per forza, i ragazzi hanno bisogno di momenti dove non soffriamo e non andiamo in balìa degli avversari. L'abbiamo fatto con un secondo tempo di meno qualità ma senza concedere niente. In questi casi sono i difensori i più sorridenti di tutti, ogni tanto bisogna dare lo zuccherino anche a loro.

Migliorati in difesa? Siamo cresciuti tanti, è il terzo anno di lavoro e abbiamo messo dentro qualche modifica e correzione. Abbiamo aggiunto qualcosa nel modo di difendere e sta dando tantissimi frutti. Il nostro portiere ha parato quello che doveva parare, se iniziamo a difendere in questo modo si possono ottenere risultati importanti. Siamo fieri di quello che stiamo facendo, abbiamo un quarto di finale di Coppa Italia e dentro la Conference.

L'occasione di Ikoné? Ikoné sbaglia in allenamento dei gol simili, non è nuovo a queste situazioni. Penso che se decide di aggiungere gol e assist può diventare di altissimo livello. Sembra anche uno freddo e lucido, però non capisco cosa gli succede durante le partite. Deve trovare un'annata dove ogni tiro va dentro, si deve convincere di avere le doti e da lì può fare il passo. Fa anche dei numeri incredibili però chiaramente gli esterni sono attaccanti, devono volere di più".