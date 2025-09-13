Questo pomeriggio l'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano è stato protagonista del Filo Diretto del Pentasport. Questi alcuni dei temi trattati:

“Per me la chiave della partita di stasera per la Fiorentina dovrà essere la pazienza, il Napoli è una squadra molto forte ma che gioca un calcio non dominante dal punto di vista del gioco. Gli Azzurri sono una squadra molto furba e centrata che sa quando e come colpirti, e per questo sono convinto che i viola stasera dovranno essere molto concentrati e stare molto attenti alla loro catena di destra. Senza dimenticare gli inserimenti di McTominay, che lo scorso anno hanno fatto la differenza”.

“La Fiorentina può sfruttare il turno di Champions del Napoli”

Ha anche aggiunto: “Dovremo sfruttare anche il momento complicato della squadra di Conte, che è attesa da un turno di Champions difficile. E’ un qualcosa che porterà il tecnico a cambiare le sue scelte, presentando anche alcuni dei nuovi. Questa cosa potrebbe essere anche sfruttata dalla Fiorentina. I viola quest’anno sono una squadra molto forte, rinforzata molto quest’estate e che sta cominciando un nuovo percorso, diverso da quello del Napoli ma sempre ambizioso. Sono molto fiducioso in vista di stasera”.

“La gestione dei portieri da parte di Conte non mi sorprende”

Un commento anche sulla situazione in porta in casa Napoli: “Sinceramente fino a qualche anno fa avrei detto che la scelta fatta dai partenopei sarebbe stata una follia. In realtà il ruolo del portiere è cambiato e non sarebbero i primi ad alternare il portiere: lo fa anche Italiano a Bologna, ma in precedenza anche Thiago Motta. Le partite sono tante ed il Napoli se vuole lottare su tutti i fronti deve avere anche un ottimo secondo portiere, senza dimenticare che Merete negli anni ha avuto diversi infortuni. L’importante è che l’allenatore gestisca al meglio le cose a priori, ma sono convinto che in questo senso Conte è uno dei migliori: sarà chiaro nelle gerarchie, ma poi parlerà il campo. Da quel che ho letto stasera dovrebbe giocare Milinkovic-Savic, mentre in Champions ci sarà Meret”.

"Pioli è l'allenatore giusto al momento giusto"

Qualche parola su Pioli: “Penso che Stefano sia un ottimo allenatore, che ha dimostrato sia a Firenze che a Milano che il suo lavoro lo sa fare molto bene. Arriva in un momento particolare, dopo una stagione in cui si sono rotti i rapporti con l’allenatore precedente. Se posso scegliere da zero è normale che ci sia qualche allenatore che avrei preferito al posto di Pioli, ma nella situazione in cui era la Fiorentina secondo me è stata la scelta migliore”.

“Non so quali saranno le scelte in vista di questa sera ma..”

Ha poi concluso: “Dzeko è un calciatore eccezionale, che lavora tanto, pulisce il pallone e libera Kean da determinati compiti. Come scelta è comprensibile, inoltre il Napoli probabilmente schiererà una coppia difensiva totalmente nuova. Non so cosa sceglierà Pioli, ma io farei giocare Nicolussi Caviglia. Avere una buona gestione del pallone può essere fondamentale e lui è bravissimo in quello; se la metti sulla fisicità loro ne hanno troppa per poter competere”.