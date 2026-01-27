Corriere Fiorentino: Un posto da liberare per un centrocampista forte fisicamente
Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno del Corriere Fiorentino.
Pagina 8
Apertura per: “Turnover di Coppa”. Ovvero: “Coppa Italia, stasera al Franchi i viola affrontano il Como di Fabregas Vanoli costretto a pensare al campionato. I nuovi in campo dall’inizio”. In taglio basso sul mercato: “Mediano e centrale, le priorità Ma prima il domino cessioni”. Sottotitolo: “I viola cercano un centrocampista forte fisicamente, ma prima devono liberare il posto di Nicolussi Caviglia. Intanto dall’Arabia tornano le voci su Moise Kean”.
Pagina 9
La commemorazione di Commisso: “Catherine in Duomo: ”Porteremo avanti i progetti di Rocco". Sottotitolo: “In 2 mila per Commisso, poi l’annuncio della moglie”.
