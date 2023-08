Tutti ne parlano, nessuno lo prende: altre due pretendenti estere per Zaniolo

Si è parlato di Fiorentina, si è parlato di Juventus… Si è parlato tanto del futuro di Nicolò Zaniolo, che ad oggi è ancora un tesserato del Galatasaray. Tanti ne parlano, nessuno lo prende. L'ex talento della Roma è ora seguito anche dall'Aston Villa, che però non ha le finanze giuste per tentare l'affondo e dunque sta trattando un prestito.

Sul trequartista ex viola c'è anche lo Zenit, club russo che vorrebbe portarlo a giocare nell'Est Europa. Continuano le trattative, si allontana il suo ritorno in Italia, nonostante l'interesse per lui continui ad essere vivo anche nel Bel Paese.