L'ex difensore viola Roberto Galbiati a Lady Radio si è soffermato su molte situazioni calde di casa Fiorentina, dall'attacco che non gira al mercato.

Parla così l'ex calciatore gigliato: “L’opzione coppia d’attacco per la Fiorentina dipende solo dall’allenatore e se Italiano non è mai stato convinto di ciò è inutile continuare a chiederselo. Nzola sotto le aspettative, è arrivato in una piazza di altra caratura e questo comporta difficoltà. Beltran è giovane, deve abituarsi alla serie a e al gioco di Italiano, serve tempo per la sua crescita. L’allenatore però deve fare di più offrendo maggiori occasioni alle punte durante la gara.

Aggiunge: "È troppo facile dare la colpa agli attaccanti, che certamente comunque hanno i loro problemi. Adesso occorre essere cinici al massimo perchè non ci sono occasioni, e questa è la problematica più grossa che ha la Fiorentina. Buttarla dentro al primo colpo in tante situazioni non riesce. Allo stesso tempo non possiamo dare solo la colpa ai difensori se si subisce gol, c'è minore attenzione alla fase di contenimento, che è un insieme di componenti e viene curata con meno costanza”.

E ancora: “In questo momento centravanti forti a Firenze non ci vengono. Serve invogliarli, e la Conference non è un gran palcoscenico, il gioco viola poi non è una componente che facilita la scelta. Vlahovic la Fiorentina ce l’aveva in casa. Belotti forse sarebbe fattibile, ma difficile, Milik molto complicato. Non credo che la Fiorentina acquisterà un attaccante a gennaio, resterà con quelli che ha. Amrabat? Non lo riprenderei a fine stagione, dopo quanto ha fatto alla Fiorentina…Ha voluto andare via per forza e sembrava dovesse spaccare il mondo, se torna indietro significa che ha fallito".