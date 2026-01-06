Galbiati: “Piccoli ha fatto una bella prova, non concordo con le critiche. La miglior partita di Pongracic in viola”

L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati ha parlato a Toscana TV, commentando la vittoria viola sulla Cremonese ed esprimendosi su alcuni singoli della rosa gigliata.

‘Vittoria ottenuta perchè la Fiorentina ci ha creduto’

“Non è stato il destino, la Fiorentina ha vinto perchè ci ha creduto fino alla fine. Sul gol devo dire bravo anche a Piccoli che ha portato via l’uomo a Kean. La squadra si è impegnata, e di questo ai giocatori bisogna dare atto. Vincere e non essere più ultimi da soli porta morale e dà un po’ più sicurezza nei propri mezzi”.

‘Piccoli ha fatto ciò che doveva fare, bella prova’

“Pongracic ha fatto la miglior gara da quando è alla Fiorentina, Comuzzo è tornato quello di una volta. Anche Piccoli ha giocato bene, una bella prova la sua, non sono d’accordo con le critiche nei suoi confronti. Ha fatto ciò che doveva fare in una gara difficile, in cui è stato anche marcato bene. Non è mai stato un grande goleador, ma si fa sentire. Fagioli è stato bravo, soprattutto per la continuità offerta in campo”.