Dopo la conferenza stampa di presentazione, l'attaccante Moise Kean ha parlato anche a Sky Sport: “Palladino è un'ottima persona, mi ha sempre aiutato anche prima di venire qui a Firenze. Ci siamo sentiti, mi ha spronato a fare buone cose e non vedo l'ora di iniziare a lavorare per la Fiorentina insieme a lui. Posso dare tanto, qui ho tutto per far bene e non vedo l'ora di iniziare. Ho promesso un po' di gol, ma mi va di dimostrare tanto in campo”.

“Possiamo arrivare in fondo”

Su un eventuale ritorno in Nazionale: “Ora io penso a fare bene solo alla Fiorentina, poi vedremo il da farsi. Non è che sento il peso, ora c'è soltanto da far bene e arrivare il più in fondo possibile perché abbiamo le qualità per farlo”.