Biasin: "Ora la Fiorentina deve pretendere da Pioli. Pensavo la Fiorentina potesse essere una seria candidata all'Europa"

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato a Radio Sportiva della situazione in casa Fiorentina dopo la sconfitta al Franchi contro la Roma.

Le parole di Biasin

"Il malumore dei tifosi della Fiorentina è molto comprendibile. In estate io personalmente pensavo potesse essere a una seria candidata all'Europa, almeno quella di seconda fascia. Al momento però sta facendo fatica sotto tutti i punti di vista. Non è solo una questione tattica, ma anche di atteggiamento. Ieri è stata anche sfortunata, ma in generale manca l'atteggiamento.

La scelta di Pioli

"Gioco forza si va a puntare il dito contro società e allenatore. Per me Pioli era una buona scelta. A Firenze c'era già stato e non aveva nemmeno problemi di ambientamento. A un certo punto serve pretendere, lui ha un triennale e avrà ancora fiducia, ma deve lavorare sulla testa dei suoi giocatori".