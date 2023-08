Sull'addio alla Fiorentina da parte di Castrovilli, è intervenuto anche il giornalista Angelo Giorgetti. Ecco le sue parole a Radio Bruno Toscana: “La riconoscenza non esiste più, da entrambe le parti, né per il club né per il ragazzo. La Fiorentina non si è fidata del tutto del ragazzo, che probabilmente non ha mai raggiunto il massimo del feeling con Italiano. Mancava una versione delineata, prima che si attuasse la cessione".

Sul calciomercato: “Sono state date per scontate tante cose. Adesso ci sarà la stagione più complicata dell'era Italiano: ci sono aspettative da rispettare. Serve almeno un colpo di valore per reparto, anche se io vorrei anche un esterno con gol nelle gambe".