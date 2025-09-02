Corriere dello Sport-Stadio: Ora Dodô ha un vice, Lamptey carico

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Dodô ha un vice”. E ancora: “Lamptey: ”Firenze, un grande progetto".

Il tema di apertura è: “Fiorentina la doppia fantasia”. Sottotitolo: “Si lavora su più moduli, ma con un solo obiettivo: avere qualità in attacco. Il tridente di peso o un centrocampo più robusto”. In taglio basso: “Pioli al lavoro senza otto nazionali”.

Sul mercato che si è chiuso ieri: “Lamptey è carico Beltran al Valencia”. Sottotitolo: “Il terzino sarà il vice Dodô: ”Non vedo l’ora di rendere felici i tifosi". L’argentino esce ma in prestito".