E Mina intanto si auto-motiva: "Concentrato su ciò che verrà" - FOTO

Nonostante le insistenti voci di mercato, Yerry Mina continua a lavorare al Viola Park insieme alla Fiorentina. Il difensore colombiano, messo sul mercato dalla stessa società viola, è stato accostato prepotentemente all'Olympiakos, dopo il fallimento nella trattativa col Porto. Ma Mina parla comunque in questo modo attraverso i propri canali social:

“Continuiamo con buone sensazioni, lavorando duramente giorno per giorno e concentrati su ciò che verrà” (traduzione dallo spagnolo). Indizio per una possibile permanenza oppure normalissimo post motivazionale? La verità sarà presto rivelata, quel che è certo è che il colombiano è stato messo in vendita, anche se i compagni di squadra (come Dodo) non vedrebbero bene la partenza di El Panita. A seguire il suddetto post su Instagram: