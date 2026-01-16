Palladino soffre da cani a Pisa: la sua Atalanta non va oltre il pari. E Gilardino aggancia la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

L'anticipo della ventunesima giornata di Serie A è un crocevia fondamentale per la salvezza. Gli occhi di tanti tifosi della Fiorentina erano puntati verso l'Arena Garibaldi per Pisa-Atalanta, dove l'ex tecnico viola Raffaele Palladino non ha completato il colpaccio, fermandosi sull'1-1.

Pareggiano Pisa e Atalanta

Per l'andamento dell'intera partita è decisamente un punto guadagnato per la squadra ospite. Il primo tempo è un monologo di intensità della squadra di Gilardino, che mette alle corde gli avversari e ha almeno due grandi occasioni per andare in vantaggio, clamorosamente sciupate. Un po' meglio l'Atalanta in apertura di ripresa, anche se non domina mai dal punto di vista del gioco. Poi entra Krstovic, l'uomo che trova la zampata decisiva a meno di dieci minuti dalla fine. Ma non basta, perché il Pisa trova un meritato pareggio con un colpo di testa del nuovo acquisto Durosinmi, che si presenta alla grande. Gilardino aggancia la Fiorentina al penultimo posto, mentre Palladino manca la presa sul Como.

Il Pisa aggancia la Fiorentina

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 46, Milan 43, Napoli 40, Roma 39, Juventus 39, Como 34, Atalanta 32, Bologna 30, Lazio 28, Udinese 26, Sassuolo 23, Torino 23, Cremonese 22, Parma 22, Genoa 19, Cagliari 19, Lecce 17, Fiorentina 14, Pisa 14, Verona 13.