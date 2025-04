La vittoria del Bologna contro l'Inter non è stata una buona notizia per la Fiorentina, che vede la squadra rossoblù scappare a +7 in attesa del recupero con il Cagliari. Diventano quindi Lazio e Roma le concorrenti da tenere d'occhio, nell'ottica di raggiungere almeno il sesto posto che significherebbe Europa League.

Mentalità vincente

Ma la vittoria del Bologna non è arrivata per caso. Il gol di Orsolini, spettacolare, è solo la naturale conseguenza dell'atteggiamento della squadra di Italiano. Anche con il loro allenatore in tribuna (era stato espulso una manciata di minuti prima), i calciatori rossoblù ne hanno incarnato la mentalità e sono stati premiati. A cinque minuti dalla fine, contro la capolista, molti si sarebbero accontentati del pareggio. Il Bologna, invece, ha passato l'intero recupero ad assediare la porta di Sommer. Mentalità vincente.