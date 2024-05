I cinque giocatori della Fiorentina in campo nel playout di Serie B: finisce pari l'andata tra Bari e Ternana

Questa sera era in programma la gara di andata del playout di Serie B tra Bari e Ternana. Nelle file degli ospiti sono scesi in campo dal primo minuto i cinque giocatori di proprietà della Fiorentina: Dalle Mura, Lucchesi, Favasuli, Amatucci e Distefano.

Palo clamoroso di Distefano

Nel primo tempo subito grande occasione per la Ternana, che ha conquistato un rigore con Carboni. Dal dischetto, però, Casasola si è fatto ipnotizzare da Pissardo. Al 36' ha sfiorato il vantaggio anche Distefano, che a due passi dalla porta ha colpito clamorosamente il palo.

Botta e risposta tra Nasti e Pereiro

Errori fatali per la Ternana, vista che nella ripresa il Bari si è portato sull'1-0 al 59' grazie al gol di Nasti. All'82', però, la reazione degli ospiti che hanno impattato il definitivo 1-1 con un tiro deviato di Pereiro. Cinque minuti dopo è finita la partita di Distefano e Lucchesi, sostituiti da N'Guessan e Zoia. Il punteggio non è più cambiato fino al triplice fischio, lasciando tutto aperto in vista del ritorno sebbene la Ternana avrà due risultati a disposizione per passare il turno.