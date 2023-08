Richieste dalla Serie C per un giovane centrocampista della Fiorentina. Ecco chi potrebbe partire

Un organico incompleto quello del Foggia, va rinforzato con innesti in tutti i reparti - riporta La Gazzetta del Mezzogiorno - almeno quattro tasselli, di cui un centrale di difesa, un centrocampista (preferibilmente una mezz'ala) ed un paio di attaccanti (un centravanti ed un esterno offensivo).

Per il ruolo di difensore centrale circolano i nomi del croato Ivan Kontek del Cesena (già in rossonero nella seconda metà della stagione scorsa) e di Agostino Camigliano, nel torneo passato in forza all'Ancona e che ha giocato a lungo in B, con Brescia, Entella, Cittadella, Trapani, Cosenza.

Per il centrocampo piace Mattia Fiorini, classe 2001, di proprietà della Fiorentina e reduce da un paio di stagioni in Serie C con il Fiorenzuola: può essere schierato anche da difensore centrale.