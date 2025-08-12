Corriere Fiorentino: Le sirene maligne da Lipsia
Una pagina sulla Fiorentina per il Corriere Fiorentino che possiamo leggere oggi.
Pagina 9
In primo piano c'è: “Sirene da Lipsia”. Ovvero: “Comuzzo continua ad essere nel mirino del club tedesco che sta preparando un’offerta da 30 milioni. Mentre Mandragora è sempre più vicino alla Spagna”.
Ritorno al Viola Park
In taglio basso invece sulla squadra leggiamo: “Ritorno al Viola Park, poi l’ultima amichevole” Sottotitolo: “Da oggi riparte la preparazione, giovedì è previsto il test con la Japan University”.
