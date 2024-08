E Italiano... torna a fare le conferenze stampa: "Nel ritiro diverse assenze, ma voglio essere il 12° uomo del Bologna"

Vincenzo Italiano è tornato in sala stampa. E già questa è una notizia, visto il “veto” messo dal suo ex club nella passata stagione. L'ex allenatore della Fiorentina, ha parlato alla vigilia del match contro l'Udinese, la prima del suo nuovo Bologna, indebolito dal mercato estivo:

“Abbiamo fatto il ritiro con diversi assenti”

"Abbiamo intrapreso un percorso che richiede del tempo: chiaramente ogni squadra vuole raggiungere la propria identità velocemente, ma noi abbiamo iniziato il ritiro con diversi assenti e infortunati. Sono arrivato qui per sostenere quanto di buono i ragazzi hanno fatto nella passata stagione, non voglio rappresentare un ostacolo. Ogni volta che si comincia la stagione è emozionante, e le emozioni si amplificano quando inizi una nuova esperienza in una nuova piazza. Ma appena inizierà la partita con l'Udinese sarò focalizzato su quella, provando ad essere il 12° uomo".

Orfano di Zirkzee

"I nostri numeri 9 saranno Castro e Dallinga. Ci saranno tante gare quest'anno, entrambi avranno lo spazio necessario. Dovranno imparare a giocare con la squadra ma anche a muoversi senza palla. Come visto la stagione scorsa, serve spirito di sacrificio, che non va assolutamente disperso".