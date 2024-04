La colonia viola della Ternana viene travolta da una tripletta a Marassi. Due ragazzi della Fiorentina impiegati dal primo minuto

Sampdoria show nel posticipo della Pasquetta di ieri di Serie B. La compagine di Andrea Pirlo ha battuto nettamente la “colonia viola” della Ternana per 4-1.

Gara decisa da una tripletta

Grande protagonista è stato Manuel De Luca, autore di una tripletta che ha deciso la gara. La Ternana aveva trovato il momentaneo pareggio con Gaston Pereiro, prima del 2-1 doriano di Stojanovic. Per la Samp, quarta vittoria di fila, zona playoff ampiamente alla portata per Pirlo e i suoi ragazzi, salendo a 43 punti. La Ternana resta a 32, in zona playout.

La prestazione dei ragazzi viola

Per quanto riguarda i ragazzi di proprietà della Fiorentina, hanno giocato dall'inizio in due. Christian Dalle Mura, come braccetto di sinistra della difesa a tre, e Lorenzo Amatucci, nel suo ruolo naturale di playmaker davanti alla difesa. Per il difensore una prestazione insufficiente, complici soprattutto le quattro reti incassate; mentre il centrocampista ha portato a casa una partita (poco) più convincente. Da segnalare anche l'ingresso di Distefano al minuto 84. Inutilizzato, in panchina, Favasuli.