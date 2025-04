Palladino pensa al riposo di Fagioli. Torna Adli in rampa di lancio?

Non sono state brillantissime le ultime prestazioni di Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina che in poche partite dal suo arrivo in viola si è preso il posto da titolare e non l'ha mai lasciato. Le ultime prestazioni dell'ex Juventus sono in leggero calo, sia per una stanchezza fisica che si fa inevitabilmente sentire, sia per il nuovo polverone mediatico sul filone scommesse che lo ha visto coinvolto.

Per questo, ma soprattutto in vista del match di andata contro il Real Betis nella semifinale di Conference League, Palladino starebbe pensando a un turno di riposo per Fagioli, riproponendo dal primo minuto Yacine Adli in mezzo al campo con Mandragora e Cataldi. Lo scrive Il Corriere Fiorentino.