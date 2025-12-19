Corriere Fiorentino: Commisso al bivio
“Fiorentina nella nebbia (anche in Europa)” scrive il Corriere Fiorentino nel titolo principale della prima pagina dell'edizione odierna.
Pagina 8
A pagina 8 il Corriere intitola a caratteri cubitali: “E' un supplizio" e poi nel sottotitolo “Fiorentina scofnitta anche in Conference. Al Losanna basta un gol”. Di spalla invece il conseto editoriale di Poesio intitolato "Trionfo al contrario”.
Pagina 9
Nella pagina seguente il calcio giocato lascia il posto alle dinamiche dirigenziali. Il Corriere Fiorentino torna sull'argomento più dibattuto in questi giorni, quello del possibile ingresso di un nuovo dirigente in società: “Il piano di Goretti oppure un altro Ds. Commissio al bivio”.
