Dopo il ritorno in campo nella giornata di ieri, il Milan continua la preparazione in vista della trasferta contro la Fiorentina. Come scrive calciomercato.com, una buona notizia per Pioli è il ritorno di Pobega, centrocampista che era fermo ai box dal 21 dicembre e che ora svolgerà un lavoro personalizzato.

A parte anche Bennacer che sta recuperando da un problema muscolare avvertito con la nazionale algerina e da valutare in vista della Fiorentina. Regolarmente in gruppo invece Filippo Terracciano. Già rientrati dagli impegni in nazionale Musah, Pulisic e Leao, che torneranno a lavoro domani.