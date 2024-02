Gonzalez: "Questa squadra ha voglia di vincere. Il prossimo rigore? Visto il gol di oggi magari lo calcio di destro. La mia posizione in campo..."

A Sky Sport ha parlato Nico Gonzalez, uno dei marcatori viola in Fiorentina-Frosinone, al ritorno al gol dopo l'infortunio. Queste le sue parole: “Abbiamo lavorato tanto per fare una bella prestazione e la abbiamo fatta. Ho fatto gol, la squadra ha vinto, quello era l'importante. Questo gruppo ha voglia di vincere”.

E ancora: “Appena sono arrivato a Firenze il mister mi ha chiesto dove mi piacesse giocare e io ho sempre preferito a sinistra. Poi lui ha lavorato anche per farmi giocare a destra, oggi ho sbagliato con il destro, pensavo di averlo caldo, invece no. Ma sono a disposizione del mister e della squadra. I rigori? Li batterò come sempre, io sono così. Posso sbagliare, dagli errori si impara. I portieri oggi si preparano molto. Il mio gol di oggi? Magari il prossimo penalty lo calcio con il destro (rie ndr)”