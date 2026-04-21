Moreno pronto a guidare il Levante ad un crocevia fondamentale. E il futuro alla Fiorentina...

La scorsa giornata il Levante ha vinto 1-0 in casa contro il Getafe, grazie al gol di Espi, conquistando un successo vitale in chiave salvezza, ed il calciatore della Fiorentina Matias Moreno, in prestito al club rossoblù di Valencia, è stato il migliore in campo. L’argentino classe 2003 sta trovando continuità nelle ultime settimane al Levante, ed ha toccato quota 22 presenze totali, delle quali 20 da titolare.

Missione possibile

Il club valenciano si trova a 4 lunghezze dalla salvezza diretta a quota 29, e giovedì prossimo sfiderà il Siviglia, che di punti ne ha 33, in trasferta. Un confronto che vorrà dire tanto per il Levante, che non potrà permettersi di far scappare il club della sponda biancorossa di Siviglia.

E il futuro del difensore?

Moreno è al Levante in prestito con diritto di riscatto, fissato alla cifra di 15 milioni di euro. La Fiorentina, in caso di riscatto da parte del club spagnolo, potrebbe spendere 2 milioni di euro per riprenderselo. Un ammontare comunque altissimo, per un club come quello rossoblù, la cui spesa più alta di sempre risale al 2018/2019, con 8.5 milioni di euro spesi per il centrocampista Vukcevic, arrivato dal Braga.