UFFICIALE: Un giovane portiere viola fa ritorno in Emilia-Romagna

Lucas Lopez Salgado torna all’Imolese. Il portiere classe 2006 è un nuovo giocatore dell'Imolese, club di Serie D in cui si trasferisce dopo l'esperienza alla Fiorentina. Per lui si tratta di un ritorno, dopo l'esperienza proprio all'Imolese.

Questo il comunicato del club: “Imolese Calcio 1919 comunica che Lucas Lopez Salgado è un nuovo giocatore rossoblu! Portiere argentino classe 2006, cresce nelle giovanili del Ferro Carril Oeste e nel 2022 approda in Italia per unirsi al vivaio del Torino. Successivamente, passa all’Imolese dove è protagonista in Primavera 2 mettendosi in mostra tanto da meritare la chiamata della Fiorentina dove nella stagione 2023/24 gioca tra le fila dell’Under 18. Nonostante la giovanissima età, ha già collezionato un’esperienza importante che è pronto a mettere al servizio della squadra. Bentornato Lucas!“.