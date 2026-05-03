Under 18, continua la rincorsa ai play-off: rotondo 3-0 sul Torino, ora il deficit conta due punti

Sorride anche la Fiorentina Under 18 di mister Capparella, coi viola che hanno strappato un importante 3-0 in casa contro il Torino e continuano a credere nel sogno play-off, che adesso distano solo due punti.

Sogno play-off vivo

Proprio i granata, assieme all'Atalanta, rappresentano l'ostacolo che si frappone tra la Fiorentina e la zona play-off, attualmente a quota 52 contro i 50 dei viola. Per i tre punti odierni la firma ce l'ha messa Beldenti, con una doppietta - al 27' il primo gol, al 61' il raddoppio -, mentre il sigillo finale l'ha messo Melani. A quattro giornate dal termine, quindi, sarà fondamentale proseguire sulla strada giusta e dare seguito a questi punti raccolti in maniera così cruciale.