Una Mina volante con licenza di ferire

La seduta di allenamento svolta dalla Fiorentina al Viola Park di Bagno a Ripoli ha regalato anche qualche spunto tattico di rilievo.

La Mina volante

Tra questi anche l’impiego del difensore Yerry Mina, reduce da un infortunio e ora in fase di netto recupero, tanto da essere stato convocato per l'ultima gara contro la Lazio, nelle vesti di Martinez Quarta.

In sostanza anche il colombiano si è divertito a fare il “centrale volante”, il difensore che ha licenza di proiettarsi nell’area di rigore avversaria per creare scompiglio e sfruttare l'occasione per ferire gli avversari dal punto di vista sportivo.

Già tre centri

E' stato proprio in questo modo che Quarta ha realizzato già tre reti nel corso di questa stagione tra campionato e Conference League.