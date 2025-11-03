Gudmundsson in procinto di lasciare Firenze per partecipare all'udienza in tribunale in Islanda. Ecco quando tornerà

La Fiorentina sta per tornare in campo al Viola Park per la sessione defaticante, che sarà seguita dallo staff di Stefano Pioli. Non ci sarà però Albert Gudmundsson, numero 10 viola che raggiungerà nelle prossime ore l'Islanda.

Il processo

Mercoledì, infatti, si svolgerà a Reykjavík l'ultima udienza del caso giudiziario che lo ha visto coinvolto. Dopo l'assoluzione in primo grado, il processo è rimasto aperto per il ricorso in secondo grado presentato dal procuratore della capitale islandese. La sentenza è attesa per fine anno.

L'ok della Fiorentina

Dopo l'ok ricevuto dalla Fiorentina per la partenza, il giocatore lascerà Firenze per fare rientro in Toscana solo giovedì. Salterà dunque la trasferta a Magonza in Conference contro il Mainz, per tornare a disposizione per l'ultima partita prima della sosta contro il Genoa.