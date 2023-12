La Gazzetta dello Sport: Il trasformista per necessità. E con questa fanno 126...

La Gazzetta dello Sport dedica questa mattina una pagina alla Fiorentina e in particolare al tecnico Vincenzo Italiano che viene definito come “Il trasformista”.

Ancora sul tecnico: “Il record di Italiano Mai una Fiorentina uguale all’altra”. Sommario: “Con il Parma la 126ª formazione diversa ”Dobbiamo recuperare tutte le energie".

Trasformista per necessità

Articolo che inizia così: “Trasformista per necessità, per scelta e per possibilità. Vincenzo Italiano oggi contro il Parma cambierà ancora il volto della sua Fiorentina, costretto dai molti impegni stagionali, ma d’altra parte agevolato dalle tante alternative in rosa che gli permettono di variare in continuazione, proprio come piace a lui. E così questa sera allo stadio Artemio Franchi in Coppa Italia verrà schierata la 126ª formazione diversa da tutte le altre precedenti”.