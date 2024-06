La cautela estrema della Fiorentina prima della fumata bianca: le alternative a Palladino ci sono ma restano sullo sfondo

Nel calcio fino al nero su bianco non si può mai stare tranquilli, questo lo sanno un po' tutti: la Fiorentina con Raffaele Palladino si è portata decisamente avanti con il lavoro ma ancora non è giunta alla fumata bianca. Per questo la cautela è massima, scrive La Nazione, e qualche opzione di emergenza da parte la società viola se la tiene. Aquilani e Juric su tutti, con una terza idea che è quella di Paolo Vanoli, impegnato stasera nella finale di ritorno dei play-off di Serie B.