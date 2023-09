Beltran entusiasta dal ritiro albiceleste: "Felice di essere qui". E il Chino si congratula con lui - FOTO

Lucas Beltran, come Nicolas Gonzalez, si trova attualmente presso il ritiro della Nazionale Argentina campione del mondo 2022. Per l'attaccante della Fiorentina si tratta di una chiamata importante, che lo consacra a livello internazionale nel paese in cui è esploso con la maglia del River Plate.

“Felice di essere qui” ha postato il nuovo numero 9 viola su Instagram, direttamente dai campi di allenamento, prima del doppio impegno valido per le qualificazioni alla prossima coppa del mondo. E tra i commenti spunta anche un altro giocatore della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta, che si complimenta col compagno di squadra per la convocazione conquistata da ‘El Vikingo’.