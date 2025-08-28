Corriere dello Sport-Stadio: Commisso non si accontenta, ne vuole altri due
In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo questo titolo sul mercato della Fiorentina: “Rocco non si accontenta”. E ancora: “Vuole Lindelof e Nicolussi Caviglia”.
Pagina 18
Il mercato viola in primo piano: “Fiorentina, ultimi ritocchi De Gea chiama Lindelöf”. Sottotitolo: “Per il difensore ex United è pronto un biennale con opzione per il terzo Si cerca lo sconto per Nicolussi Caviglia: il Venezia chiede 10-12 milioni”. In taglio basso la probabile formazione: “A Reggio Emilia Viti, Pablo Marí e Comuzzo dal 1’”.
Pagina 19
Le parole dei protagonisti: “Pioli non si fida ”Gioca Dzeko". E anche: “Fazzini carico: ”Da Gud c’è solo da imparare".
