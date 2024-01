Rodri e un'idea nata per tutelarsi anche su Barak ma la trattativa è tutta da impostare. E Ramazani è in lista d'attesa

Tra clausola astronomica (un classico dei club della Liga) e richiesta comunque più ragionevole ma ugualmente in doppia cifra, l'idea che riporta a Rodri Sanchez del Betis resta solo ipotetica. Anche perché la sua candidatura, secondo La Nazione, era legata più ad un'imminente, e non più così imminente, uscita di Barak.

Lo spagnolo classe 2000 è impiegabile un po' in tutti i ruoli della trequarti e sarebbe un jolly ma gli andalusi vorrebbero comunque almeno una cifra sui12 milioni. Più indietro nelle preferenze invece Ramazani dell'Almeria, protagonista ma in una squadra che è ultima in classifica in Spagna.