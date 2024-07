Ceduto un giovane difensore al Poggibonsi. Saluta la Fiorentina dopo metà stagione in Serie D

Ufficiale un'altra cessione in casa Fiorentina. Stavolta non parliamo di Prima Squadra, ma di un ragazzo delle Giovanili, con doppio passaporto, italiano ed egiziano, che resta comunque a giocare in Toscana.

Ecco di chi si tratta

"L’US Poggibonsi ufficializza l’arrivo del terzino destro classe 2006 Karim El Dib per la stagione 2024/2025. Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina fino all’Under 18, El Dib si è affacciato a metà della scorsa stagione al campionato di Serie D, andando in prestito alla prima squadra del Prato. Benvenuto Karim e in bocca al lupo per la prossima stagione da tutta la famiglia giallorossa!", recita la società senese attraverso Facebook.