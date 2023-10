Riganò: "Gli attaccanti della Fiorentina hanno fallito qualche partita, ma non sono sbagliati. A volte metterei Beltran dietro Nzola"

A Radio Bruno ha parlato l'ex attaccante della Fiorentina Christian Riganò, intervenendo sulla questione offensiva di casa viola. Questa la sua opinione:

“La Fiorentina ha scelto due attaccanti diversi come Nzola e Beltran. Hanno sbagliato qualche partita, ma non sono sbagliati, sono diversi: uno è fisico e uno è veloce. Per questo, secondo me, potrebbero benissimo anche giocare insieme in certe partite. Io li proverei a volte, perché con il 4-3-3 Italiano ne sfrutta solo uno alla volta. Bonaventura mi ha stupito, sta facendo un inizio di stagione clamoroso. Più invecchia più migliora”