Il giornalista de Il Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio, soffermandosi sulla sfida odierna della Fiorentina contro il Panathinaikos per poi spostarsi su altri temi di casa viola.

‘Gudmundsson ora sempre in campo, in porta invece…’

“Deve giocare il migliore in porta, e Terracciano non lo è. Ho sempre difeso il portiere viola ma oggi c’è De Gea che è parecchio migliore. Se però c’è una parola data allora l’allenatore viola deve rispettarla, sennò le cose dentro lo spogliatoio si complicano. In attacco Kean e Gudmundsson, che hanno mostrato intesa anche a Napoli. L’islandese da qui alla fine deve giocare sempre, non si è ancora visto il calciatore del Genoa e speriamo ora possa fare la differenza. In una gara come quella di oggi col Panathinaikos potrebbe esserci dal primo minuto anche Beltran, anche se ancora brancoliamo nel buio per quanto concerne il suo ruolo”.

‘Per i calciatori che ha, la Fiorentina dovrebbe giocare a calcio non a pallate’

“Palladino dimostra la sua ‘tenera età’ da allenatore in uscite come quella di ieri sul ‘ricamare sopra' la questione portiere. Se avesse fatto chiarezza non se ne discuterebbe, ed in ogni caso invece bisogna interpretare, i giornalisti fanno questo, sennò si rimane alle veline societarie. La Fiorentina deve giocare a calcio, non a pallate; ha calciatori molto tecnici e non adatti ad un altro tipo di scelta, vista la qualità a disposizione rispetto alla fisicità”.