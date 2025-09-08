Il ritorno a Firenze dell'infortunato. Pioli corre il rischio o ridisegna la Fiorentina?

Albert Gudmundsson riuscirà a recuperare per la partita che la Fiorentina giocherà sabato prossimo contro il Napoli? E' questo il grande interrogativo di formazione che ci porteremo dietro nei prossimi giorni.

Ritorno a Firenze

Intanto l'islandese non andrà con la propria nazionale a Parigi e tornerà quest'oggi a Firenze, dove si sottoporrà ad alcuni esami per capire l'entità dell'infortunio patito contro l'Azerbaigian.

Una distorsione alla caviglia che non sembra preoccupare più di tanto né il giocatore, né il club viola che è stato in continuo contatto con lui in questi giorni.

E' il caso di rischiare?

Ma è il caso di rischiare visto che siamo all'inizio di un periodo ricco di appuntamenti per la squadra? Siamo certi che nessuno prenderà decisioni avventate in questo momento. Nel frattempo Pioli potrebbe optare per Fazzini al suo posto oppure decidere di ridisegnare la Fiorentina senza trequartisti con cinque centrocampisti e due punte davanti come Kean e Piccoli.