Dzeko: "Una Fiorentina con due punte è una squadra migliore e con più soluzioni"

L'attaccante della Fiorentina, Edin Dzeko, è stato intervistato da Sky: “Non so se è stata la migliore partita nostra, ma ogni vittoria porta sempre qualcosa di positivo. Bisogna tornare a vincere anche in campionato, perché siamo in ritardo e dobbiamo dare di più”.

E poi: “Dopo sette partite senza vittoria, c'è pressione. Giochiamo la prossima in casa e speriamo che arrivino i tre punti, anche se non sarà facile perché il Bologna è una squadra che gioca bene”.

Gli attaccanti viola non stanno segnando in Serie A: “Non stiamo facendo bene e non è normale. Come abbiamo visto nell'ultima partita a Milano ci manca qualcosa in più per arrivare alla vittoria. In Serie A ogni squadra è ben preparata, non pensiamo perché abbiamo vinto stasera 3-0, domenica sarà tutto più facile. Due punte? Se dico qualcosa in più il mister si arrabbia (ride ndr). Se siamo in due davanti penso che possa essere importante per il compagno che hai vicino. Puoi giocare palla lunga, palla rasoterra ci sono più soluzioni. Poi chi gioca o chi non gioca non è importante”.