Pioli zero rischi, verso la conferma dell'undici "tipo", ma occhio alla sorpresa Fazzini

Stefano Pioli sembra avere le idee ben chiare per quanto riguarda lo schema e gli interpreti titolari della sua Fiorentina 2025-2026. Già nelle amichevoli estive è sembrato lampante quale sarà, almeno inizialmente, l'undici titolare del tecnico parmense.

La prima stagionale

Da giovedì però si comincia a fare sul serio e le amichevoli lasciano il posto alle partite che contano. Contro il Polissya sarà fondamentale partire subito bene per non ripetere gli errori dell'anno scorso contro la Puskas Accademy. Ecco a chi si affiderà Stefano Pioli per la prima partita ufficiale della stagione che, sulla carta, è più che abbordabile per la Fiorentina, ma che rappresenta anche un primo vero banco di prova per la squadra gigliata.

La probabile formazione

L'idea è quella di continuare con la formazione offensiva vista nel precampionato, con il tridente formato da Albert Gudmundsson, Edin Dzeko e il bomber Moise Kean. Dietro di loro la squadra dovrebbe schierarsi con la difesa a tre formata da Comuzzo, Pongracic e Ranieri; i due esterni titolarissimi Dodò e Gosens, e una linea mediana con il nuovo acquisto Sohm accanto a Fagioli. Tutti ovviamente davanti al portiere De Gea.

Possibili sorprese

Le partite in questo agosto non saranno poche (due di campionato e due di Conference in 10 giorni) e dunque attenzione a possibili rotazioni per far rifiatare i titolari più indietro nella preparazione. Sembra soprattutto Dzeko, visto anche i suoi 40 anni, ad aver bisogno di riposo. Probabile che Pioli, aspettando il mercato, possa sostituire il bosniaco con Fazzini, passando ad un reparto offensivo composto da due trequartisti (Fazzini e Gudmundsson) dietro a Kean.