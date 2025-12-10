Bucchioni: "Ranieri parla di confronti belli, è inquietante da sentire. Negli spogliatoi è successo di tutto"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato la difficile situazione in casa Fiorentina a Tuttomercatoweb.com: “Mi sembra tutto surreale quello che sta accadendo in casa viola. Di calcistico c'è poco, proprio in generale. Le parole di Vanoli? Significano che dopo sabato nello spogliatoio è successo di tutto. Adesso si tratta di capire se, dopo quanto accaduto col Sassuolo, la squadra ha recuperato”.

“Ma cosa vuol dire ‘confronti belli’? Inquietanti le parole di Ranieri”

“Ranieri dice che ci sono stati dei confronti belli, ma che cosa vuol dire? Sono cose inquietanti da sentire. Mi sarei aspettato dei provvedimenti minimi, come il ritiro. Ma è successo di tutto in campo, eppure non c'è una multa… Anche il capitano doveva essere degradato e non succede nulla”.

“Sono ancora tutti al loro posto. Tranne Pradè…”

“Poi i dirigenti sono sempre al loro posto. Pradè si è dimesso con grande dignità, ma gli altri? Nessuno prende provvedimenti. Servirebbe un uomo di calcio all'interno della Fiorentina, lo dico da mesi”.