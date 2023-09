Sottil disperato, contro la Fiorentina senza QUINDICI giocatori e senza la propria stella

Il prossimo avversario in campionato per la Fiorentina si chiama Udinese. La formazione allenata da Andrea Sottil (ex giocatore viola e padre di Riccardo) si presenta a questo appuntamento con un'infermeria che più piena non si può.

Quindici, leggasi bene, giocatori che sono KO. Si va da alcuni giovani, anche se promettenti a quella che è la stella della squadra bianconera, ovvero Gerard Deulofeu che ha fatto anche spesso male alla Fiorentina.

In attacco è una vera e propria emergenza: oltre allo spagnolo sono fuori: Brenner, Davis, Semedo, Succes reduce da uno stop per colpa di un problema muscolare e Pafundi ha dovuto fare i conti con la pubalgia.

Condizioni queste, molto difficili da affrontare per un allenatore.