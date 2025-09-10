Marsch: "Volevamo fortemente Vlahovic al Lipsia, ma la Fiorentina riuscì a soffiarcelo"

Arriva un retroscena di mercato, sull'operazione che ha portato Dusan Vlahovic alla Fiorentina, condotta dall'allora ds viola Pantaleo Corvino.

Come Corvino ha portato Vlahovic alla Fiorentina

Evidentemente il talento del ragazzo, già dai tempi del Partizan Belgrado, aveva attratto diversi club europei. Tra questi c'era il Lipsia e lo svela Jesse Marsch, oggi ct del Canada ma con un passato nel club, a Tuttosport.

“Lo volevamo a Lipsia, ma riuscirono a soffiarcelo”

“Non rimarrete delusi da Jonathan David, ma devo dire che mi piace molto anche lui. E da tempo. Pensi che al Lipsia (nel 2018 quando era il vice di Ralf Rangnick, ndr) lo volevamo fortemente, lo abbiamo cercato dal Partizan. Ma alla fine la Fiorentina riuscì a soffiarcelo e a portarlo in Italia”.