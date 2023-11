Problema del gol per la Fiorentina? Barak scalpita per un posto. E contro la Juve…

Purtroppo, questo non è stato un inizio di stagione memorabile per Antonin Barak. Il centrocampista ceco – ripresosi soltanto recentemente da un brutto virus – non ha ancora trovato sufficiente spazio per definirsi una pedina importante della Fiorentina 2023/24, cosa che invece si poteva certamente affermare per la passata stagione. Soprattutto per quanto riguardava la Conference League.

Il gol in Europa non basta

Una sola rete, quella al Ferencvaros al Franchi per l’inizio della rimonta contro gli ungheresi, poi nessun assist e veramente troppi pochi minuti per lui. Ma il problema realizzativo – zero gol nelle ultime due di campionato –di Italiano potrebbe costituire l’occasione giusta per tornare a vederlo più spesso in campo. In quella posizione che, quando Jack non ne ha più, può risultare decisiva per le sorti dell’esito finale.

E contro la Juve…

E già contro la Juventus, la carta Antonin potrebbe rivelarsi interessante. Specie considerando le difficoltà che l’attacco viola dovrebbe avere per entrare fra le linee di Allegri. Barak può rivelarsi un abile jolly per la Viola, che troppo spesso manca di qualità nella zona offensiva. La maggior mobilità del ceco rispetto a Bonaventura, inoltre, sarebbe una valida alternativa per mandare in confusione la cinta di Bremer, Gatti e Rugani.