Il Franchi è un problema non solo per la società. Una vittoria che manca da troppo tempo, anche la squadra di Pioli accusa il fattore stadio
Il restyling del Franchi negli scorsi giorni ha subito delle modifiche temporali tornando al centro degli interessi della società viola. Non solo la complicata questione ristrutturazione, il Franchi è diventato un problema anche per i giocatori…
Una vittoria che manca da troppo tempo
La vittoria fra le mura amiche infatti manca ormai dal 18 maggio 2025, proprio nella partita giocata in casa contro il Bologna. Un caso, forse, che proprio questa sera la Fiorentina sfidi i felsinei dell'ex allenatore Vincenzo Italiano. Non è da sottovalutare il dimezzamento della capienza, ma i problemi della squadra di Pioli sembrano molto più profondi.
Un fortino che non c'è più
Il campionato viola è cominciato tutt'altro che bene. I tre punti raccolti finora spaventano non poco l'ambiente viola. Trovare la vittoria nel derby dell'appennino porterebbe ossigeno agli uomini viola, nella speranza che il Franchi torni presto ad essere il fortino che a lungo si è dimostrato essere.