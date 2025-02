Corriere dello Sport-Stadio: Da Verona in poi la Viola deve volare

Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi dedica diversi articoli al mondo gigliato.

In prima pagina

Il quotidiano sportivo intitola: “Viola, prima finale” con il sottotitolo “Palladino in 13 tappe, e oggi l'eurosorteggio”.

Pagina 25

Il titolo principale in taglio centrale è “Da Verona in poi la Viola deve volare” e il sottotitolo “Per la Champions la pressione di Juve, Milan e Bologna è destinata ad aumentare: bisogna accelerare subito”. In taglio alto il quotidiano scrive: “La partita di domenica diventa uno snodo importante nella corsa all'Europa, i pericoli sono aumentati”. Di spalla Il Corriere dello Sport fa il punto della formazione in vista di domenica: “Torna Comuzo. Adli probabile nuovo Forfait”. Infine in taglio basso: “Beltran, quel 9 da rispolverare”.