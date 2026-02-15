Graziani: "La Fiorentina ha meritato la vittoria contro il Como. Tre punti di furbizia che valgono doppio"

L'ex Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Sportiva, intervenendo anche sulla vittoria della squadra viola contro il Como.

Le parole di Graziani

“La vittoria della Fiorentina è stata importantissima, anche perché meritata. Il Como gioca veramente bene, ma la Fiorentina ha controbattuto con intelligenza".

Furbizia viola

"È stata furba, ha tenuto bene anche soffrendo nel finale, e ha saputo approfittare degli errori dei lariani. Su quel campo tante squadre perderanno punti. Questa vittoria ha un valore doppio e torna a far sorridere Firenze.”