Striscione sarcastico attaccato ai cancelli del 'Franchi': "Oh Pradè sveglia! C'è da fare il mercato". FOTO

Per il momento non si sono ancora visti nuovi giocatori in entrata per la Fiorentina e il tifo viola ha voluto far presente il suo disappunto al riguardo. Sui cancelli della tribuna autorità dello stadio ‘Artemio Franchi’ in serata è stato attaccato un uno striscione sarcastico, firmato lo storico gruppo della Curva Fiesole "UV ‘73".

“C'è da fare il mercato!”

Lo striscione in questione, come mostrato dalla foto seguente, rappresenta il responsabile della comunicazione della Fiorentina Alessandro Ferrari, raffigurato con un corpo di serpente, incitando il ds ad un appisolato ds viola Daniele Pradè di dedicarsi al calciomercato con la frase: "Oh Pradè sveglia! Adesso c'è da fare il mercato".